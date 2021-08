Blake Lively e Ryan Reynolds ricreano il loro primo appuntamento dopo 10 anni

Il primo appuntamento non si scorda mai. Lo sanno bene Blake Lively e Ryan Reynolds. I due hanno festeggiato in maniera bizzarra l’anniversario.

Una delle attrici più famose e apprezzate del mondo americano è, senza dubbio, Blake Lively. L’attrice, è sposata con Ryan Reynolds dal lontano 2012 e insieme hanno tre meravigliosi bambini. Considerando che le relazione, soprattutto nel mondo di Hollywood e delle star del cinema e della televisione, sono molto futili e brevi, la loro, che va avanti da 9 anni, si può dire che ha battuto tanti record.

Uno dei segreti, certamente, è il loro grande senso di umorismo. Insomma, la loro relazione è fatta di tante risate e anche di quel pizzico di follia che non deve mai mancare.

L’anniversario di Blake Lively e Ryan Reynolds

I due, proprio come due giovani ragazzi alle prese con le prime cotte amorose, non smettono mai di punzecchiarsi. anche sui loro profili social non c’è un momento in cui non si punzecchiano, non si scambiano frecciatine e battutine, sempre piene di amore.

È proprio questo uno dei segreti della loro coppia. Come se non bastasse, a circa 10 anni dal loro primo appuntamento, hanno voluto osare ancora una volta. In che modo? La trovata è davvero geniale.

Il “primo” appuntamento di Blake e Ryan

Per festeggiare questo importante anniversario, i due attori hanno voluto ritornare indietro negli anni. Esattamente a circa dieci anni fa. Nel lontano 2011, infatti, i due si incontrarono per la prima volta al ristorante di sushi di Boston O Ya. Per ricordare questo evento, insomma, Blake e Ryan, hanno prenotato una cena proprio nello stesso ristorante.

“Se non fosse per questo posto nemmeno saremmo insieme. Non sto scherzando”,ha scritto Lively, in una Instagram Story.”Nessun ristorante ha un significato così grande per noi”, ha commentato Reynolds, condividendo sulla sua pagina social una foto con sua moglie, in posa davanti al ristorante.

Come erano vestiti Blake e Ryan?

L’amore e la passione hanno regnato sovrani nel corso della lunga cena. I due attori americani hanno voluto emulare anche i vestiti di dieci anni fa.

Blake si è presentata in abito bianco a pois neri; lui, inveve, in outfit total blue, con camicia a maniche corte e berretto in tweed. Un dettaglio che fa sorridere è che entrambi avevano delle scarpe comode (sandali per Lively, sneakers per Reynolds). “Come il primo appuntamento, solo con scarpe più comode”, ha ironizzato l’attrice in un’altra Instagram story.