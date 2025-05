Il nuovo brano di Annalisa, “Maschio”, ha raggiunto quasi 2 milioni di streaming su Spotify nei primi giorni dal rilascio ed è debuttato alla settima posizione nella classifica EarOne degli ascolti radiofonici, risultando la migliore nuova entrata. Tuttavia, non tutti hanno apprezzato il pezzo: per alcuni è stato addirittura motivo di controversia, con accuse di blasfemia.

Gli attacchi alla nuova canzone di Annalisa e il suo successo

Le critiche hanno suscitato molte risposte ironiche, sottolineando che Annalisa non ha bisogno di espedienti per vendere. Con oltre 4,5 milioni di dischi venduti in Italia e più di un miliardo di streaming su Spotify, è l’artista italiana più venduta nell’era FIMI.

A novembre e dicembre partirà il suo tour nei palazzetti, con diverse date già sold out.

Blasfemia nel testo della canzone di Annalisa? L’ex senatore Pillon scatena il dibattito

Il senatore leghista Simone Pillon ha rilanciato su X un articolo de La Verità che contesta la canzone, definendola un’offesa nei confronti di Cristo e della Madonna. Pillon sostiene che Annalisa stia cercando di aumentare le vendite con un insensato “attacco al Signore Gesù e alla Beata Vergine Maria“. Questa posizione è stata condivisa anche da alcuni utenti sui social, che hanno affermato di aver individuato nel video di Maschio elementi che suggerirebbero una simbologia legata al satanismo.

Le accuse di blasfemia contro Annalisa sono nate proprio in seguito a certi passaggi controversi del brano:

«Ma te lo giuro su Maria / L’amore cieco è una teoria», e «Mi diresti pervertita / O peggio fai tu/ Ma perdona i miei peccati / Come ha fatto Gesù», e ancora una frase in cui si ipotizza l’inversione dei ruoli tra Adamo ed Eva («Per seguire una chimera / Invertire Adamo ed Eva»), per «inneggiare al cambio di genere» e al «transessualismo», «Faccio il diavolo per te».