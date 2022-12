Blauer Usa presenta la nuova collezione Fall/Winter 23

Milano, 7 dic. (askanews) - Presentata a Milano allo showroom di FGF Industry la nuova collezione Fall/Winter 23 di Blauer Usa, dove Mood contemporaneo ed elementi storici del brand si fondono in un'armonia perfetta. Creatività ed esperienza sono le parole chiave di questa collezione, con pezzi p...

Milano, 7 dic. (askanews) – Presentata a Milano allo showroom di FGF Industry la nuova collezione Fall/Winter 23 di Blauer Usa, dove Mood contemporaneo ed elementi storici del brand si fondono in un’armonia perfetta. Creatività ed esperienza sono le parole chiave di questa collezione, con pezzi presentati in diverse varianti tessuto, da quelli più classici a quelli più tecnici e di tendenza.

Enzo Fusco, presidente e founder FGF Industry: “L’esperienza dopo tanti anni sicuramente c’è.

La creatività fa parte del nostro lavoro e ci deve essere ma la cosa più importante è che questa creatività sia in un contesto di Blauer con il suo Dna. Si può quindi tirar fuori la creatività ma devi essere sempre te stesso il più possibile”.

Protagonisti immancabili della collezione invernale sono i capispalla, nella loro varietà di tagli, trapunte e volumi.

“Noi abbiamo fatto del capospalla la nostra forza, con vendite che rappresentano l’80%.

Il punto di forza è sempre stata la piuma nel senso che avevamo già inserito una quindicina di anni fa i primi piumini che poi sono cresciuti con materiali innovativi fino ad arrivare poi al riciclato, diventando green, cominciando a vendere anche articoli che non sono in vera piuma ma hanno però una qualità importante all’interno utilizzando materiali di grossa qualità. Poi c’è voglia anche di giubbotti che non siano solo piumini, lisci fuori con all’interno una imbottitura.

C’è un ritorno non solo al piumino ma al giubbotto in generale”.

Completa la proposta di FGF Industry per questa stagione A/I 2023, la capsule no gender B.Tactical, che si ispira alle divise della polizia e dell’esercito americano:

“Questa è stata studiata per una clientela un po’ più esigente, anche la vendita viene fatta solo in certi negozi per dare un po’ di esclusività. L’immagine è prettamente militare con il gusto un po’ sportwear che è nostro, devo dire che piace molto e sta funzionando molto bene”.

Molti poi i progetti per il futuro: “Quello che ci interessa è sicuramente aprire i mercati dove attualmente con Blauer non lavoriamo, cioè America, Asia e Cina. Stiamo lavorando su quello”.