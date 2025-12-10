Palermo torna al centro dell’attenzione per un maxi blitz antimafia che colpisce i clan coinvolti nel traffico di droga e nelle estorsioni. L’operazione, condotta dalla polizia e coordinata dalla DDA locale, svela i nuovi equilibri criminali e conferma la persistenza del controllo mafioso sul territorio.

Blitz della polizia nella notte a Palermo: il ruolo della DDA e della Polizia di Stato

L’inchiesta

, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo sotto la guida del procuratore Maurizio de Lucia, ha visto l’impiego di oltre 350 agenti della Polizia di Stato. Le attività investigative hanno confermato che i clan continuano a prosperare grazie al traffico di cocaina e hashish, oltre al tradizionale business delle estorsioni, consolidando il loro controllo sul territorio.

Le intercettazioni hanno rivelato un’organizzazione molto liquida, con vecchi boss e nuovi affiliati che gestiscono il mercato della droga e impongono il pizzo. Come riportato dall’ANSA, i dettagli dell’operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa prevista alle 10:30 presso la Squadra Mobile di Palermo.

Blitz della polizia nella notte a Palermo: 50 arresti tra clan e narcotrafficanti

A Palermo è in corso un’importante operazione della polizia contro i clan mafiosi e il traffico di droga. Le forze dell’ordine hanno eseguito provvedimenti restrittivi nei confronti di 50 persone coinvolte in associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni e spaccio di sostanze stupefacenti.

Tra gli indagati, 19 sono stati portati in carcere, 6 sono agli arresti domiciliari, mentre per altri 25 è stato disposto un fermo urgente. L’operazione ha permesso di fare luce su un vasto giro di droga e di ricostruire i nuovi assetti organizzativi di uno dei principali mandamenti mafiosi della città.