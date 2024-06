Ospite del Filming Italy Sardegna Festival, l’attrice Bo Derek si è raccontata un po’. Tra i tanti aneddoti, quello riguardante il marito ha lasciato tutti senza parole: l’ha sposato quando era minorenne e lui aveva 30 anni in più.

Bo Derek, prima ospite internazionale del Filming Italy Sardegna Festival, si è raccontata senza filtri. L’attrice, 67 candeline all’attivo, ha svelato diversi aneddoti sulla sua vita. Quello più sorprendente riguarda il marito John Derek, conosciuto durante il provino per il film C’era una volta un amore. Lei aveva soltanto 16 anni, mentre lui era più grande di 30 anni.

Girando il film, Bo Derek ha letteralmente perso la testa per John. Lei, però, era minorenne e il loro rapporto sarebbe stato illegale in California. Ha raccontato:

“Siamo rimasti in Europa per fare tutta la post-produzione e il montaggio del film, fino a quando non sono diventata adulta, in modo da poter tornare a casa senza che Derek venisse arrestato. È stato un periodo folle, ma le traversie hanno aggiunto molto romanticismo alla nostra storia”.