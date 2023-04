Non poteva che arrivare dagli Usa la curiosa vicenda di una bodybuilder perde 37 chili senza fare “alcun tipo di dieta”

Negli Usa una bodybuilder perde 37 chili senza fare alcun tipo di dieta e Caylee Cooper ha stupito tutti con 8 mesi di sacrifici e costanza assoluta. La donna, con il suo cimento sportivo, ha perso più di 37 kg in meno di 8 mesi con una dieta che dieta non è. Non ha dovuto sacrificare nessuno dei suoi cibi preferiti ed ha voluto raccontare la sua storia a Newsweek.

Bodybuilder perde 37 chili in una “sfida”

Caylee infatti aveva provato molte volte a perdere peso senza successo. A maggio poi una sua amica l’ha sfidata a una gara di fitness virale di 75 giorni. Lo scopo era fare esercizio due volte al giorno e bere un litro d’acqua. “Per questa sfida, devi scattare una foto ogni giorno e leggere anche 10 pagine di un libro motivazionale. Se fallisci, devi ricominciare. Quindi, se perdi uno qualsiasi dei compiti, ricominciare dal primo giorno”. E ancora: “Il mio problema è sempre stato che mi mancava costanza e disciplina. Non mi dispiaceva allenarmi e seguivo sempre queste diete, ma non continuavo mai”.

Ora la donna vuole proseguire il percorso

E secondo i media dopo aver completato con successo la sua sfida virale, Cooper non ha affatto mollato ed ha voluto proseguire con le sfide. Postilla: la storia è carina ma la salute e l’equilibrio alimentare sono fondamentali, perciò un dietologo o un nutrizionista qualificati sono sempre la soluzione migliore: spesso i regimi “fai da te” sono pericolosi, quando non letali.