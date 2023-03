Bollette luce e gas, cosa accadrà con la fine degli sconti?

La crisi del gas del 2022, come sappiamo, ha pesato moltissimo sulle tasche delle famiglie e degli imprenditori italiani che hanno dovuto tirare la cinghia più che in passato per far fronte alle spese delle bollette. In aiuto sono arrivati gli sconti pubblici che, però, hanno una scadenza. Cosa accadrà con la fine degli aiuti?

Bollette luce e gas, previsti nuovi rincari con la fine degli sconti

Nell’agosto del 2022 il prezzo del gas aveva raggiunto il suo record di 350 euro e da quel momento è iniziata una lunga discesa, che ha avuto un’importante accelerata negli ultimi mesi. Al 3 marzo 2023, infatti, si è arrivati a quota 45 euro, con l’emergenza che sembra ormai alle spalle. I fondi previsti dalle Legge di Bilancio hanno permesso aiuti pubblici che hanno dato una mano agli italiani, ma tutto questo sta per finire. Come è noto, infatti, le risorse per rifinanziare le misure sono terminate e non c’è più spazio di manovra.

Quanto costerà agli italiani pagare le bollette di luce e gas?

Sconti ed incentivi termineranno il 31 marzo e con la loro fine e il ritorno degli oneri di sistema, il costo di luce e gas riprenderà a salire. Staffetta Quotidiana ha fatto sapere che, senza gli sconti le bollette del gas per i consumi di febbraio sarebbero salite di un 30% a 1,3 euro per metri cubi invece che diminuire a 86,45 euro. Facendo le proiezioni e stando così le cose, la bolletta del gas su base annua passerebbe dagli attuali 1.210 euro a 1.928 euro. Per quanto riguarda la luce, invece, Arera pubblicherà i nuovi prezzi alla fine di questo mese, ma l’Unione Nazionale Consumatori ha già fatto i calcoli. Secondo quanto emerso, la bolletta su base annua di una famiglia media passerebbe da 1.434 euro a 1.558 euro, con un aumento di spesa pari a 124 euro.

