Bologna, 14enne accoltellato in un frequentato parco: il responsabile sarebbe un ragazzino di 15 anni

Le indagini sembrano essersi concluse appena dopo 3 orette dai fatti, quando il presunto responsabile di appena 15 anni sarebbe stato trovato con un coltello da cucina nei pantaloni. I motivi del gesto? L’unica incognita.

Un gesto senza movente

E’ successo ieri, intorno alle 19:30 in un frequentato parco di Bologna, in Viale Terme. Un quindicenne ha avvicinato un ragazzino di 14 anni, in compagnia di altri coetanei, e gli ha sferrato 3 coltellate sul petto davanti agli occhi sbigottiti di tutti. Il giovane assalitore si è poi dileguato fino alle 22 quando è stato intercettato dai carabinieri grazie alle descrizioni fornite dai testimoni. Ora, il 15enne, senza precedenti penali ed in stato di arresto, dovrà rispondere di tentato omicidio presso il Tribunale per i minorenni di Bologna.

Il ragazzino aggredito non è in pericolo di vita

La notizia confortante è che, anche se ferito gravemente, il ragazzino aggredito non sarebbe in pericolo di vita. A confermarlo sono i dottori dell’Ospedale Maggiore di Bologna, presso il quale il 14enne è stato ricoverato in prognosi riservata.

Rimane invece ancora ignoto e totalmente sconosciuto il movente che ha spinto il 15enne ad aggredire un coetaneo con così tanta aggressività. I due ragazzini non si conoscevano e non avevano mai avuto rapporti fino a quel momento, come hanno testimoniato i conoscenti ed i loro familiari.