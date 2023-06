Bologna, 16 giugno 2023. Si sono tenuti nella chiesa di San Giovanni in Monte i funerali di Flavia Franzoni Prodi, morta lo scorso 13 giugno all’età di settantasei anni mentre percorreva un cammino francescano in Umbria insieme al marito Romano e alcuni amici. A celebrare il rito funebre è stato il cardinale Matteo Maria Zuppi.

Alla presenza congiunta di esponenti politici e amici di famiglia, il cardinale Zuppi ha ricordato nell’omelia il rapporto di Flavia con il marito e la sua magnanimità nei confronti dei meno fortunati:

«Stando insieme tanti anni si entra in simbiosi, si assomigliano perfino le calligrafie. Stare insieme è garanzia di armonia nella diversità. L’amore è concreto, prende tutto il corpo ma anche tutta l’anima, ed è un legame abbondantemente d’oro quello che ha legato Flavia a Romano. […] È giusto ricordare come Flavia Franzoni Prodi, con Achille Ardigò e tanti altri, scelse una branca della sociologia vicina alla marginalità, che per certi versi verifica e corregge le decisioni anche degli effetti degli economisti: certi tagli alla spesa, per esempio, con conseguenze spesso lasciate ai più fragili o a chi viene dopo. Scelse sempre di vedere il mondo a partire dai poveri, e non viceversa, con tanta passione civile per i servizi sanitari e sociali, uniti alla comunità umana».