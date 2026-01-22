Bologna-Celtic: Pareggio Emozionante nella Fase a Gironi dell'Europa League

Il match tra Bologna e Celtic Glasgow, disputato al Dall’Ara il 22 gennaio, ha offerto intense emozioni ai tifosi. Nonostante un avvio complicato, con gli ospiti in vantaggio di due reti, i rossoblù hanno dimostrato carattere e determinazione, riuscendo a pareggiare e mantenere vive le speranze di qualificazione.

I fatti

Il primo tempo ha visto il Bologna partire in sordina, mentre il Celtic ha subito preso il comando delle operazioni.

I scozzesi si sono portati in vantaggio già al 5° minuto grazie a un gol di Hatate, che ha approfittato di un errore della difesa emiliana. Il Bologna ha faticato a trovare il ritmo e, poco prima della fine del primo tempo, ha subito il raddoppio: Trusty ha siglato il 2-0 al 40°.

Le difficoltà e l’espulsione

La situazione si è complicata per il Bologna quando Hatate, già autore di un gol, ha ricevuto un cartellino rosso al 34° per doppia ammonizione. Questo ha costretto il Celtic a giocare in dieci, un fattore cruciale per l’andamento della partita.

La reazione dei rossoblù

Nel secondo tempo, il Bologna è tornato in campo con un atteggiamento più aggressivo e determinato. Al 58°, Dallinga ha trovato la rete che ha accorciato le distanze, portando il punteggio sul 2-1. Questo gol ha infuso nuova energia nei rossoblù, che hanno continuato a premere alla ricerca del pareggio.

Il gol del pareggio

La pressione del Bologna ha dato i suoi frutti al 72°, quando Rowe ha realizzato il gol del pareggio, fissando il punteggio sul 2-2. L’atmosfera al Dall’Ara è esplosa di gioia e i tifosi hanno spinto la squadra verso la vittoria. Tuttavia, nonostante gli sforzi finali, il punteggio è rimasto invariato.

Le implicazioni in classifica

Con questo pareggio, il Bologna ha raggiunto quota 12 punti nel girone di Europa League. La squadra di Vincenzo Italiano si trova ora in una posizione favorevole per ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di finale, a patto di vincere nell’ultima giornata contro il Maccabi Tel Aviv. Dall’altra parte, il Celtic, fermo a 8 punti, dovrà lottare per non essere eliminato.

Le prospettive future

La prestazione del Bologna, in particolare nel secondo tempo, ha dimostrato che la squadra possiede le potenzialità per competere a livelli elevati. La rimonta contro il Celtic rappresenta non solo un segnale di forza, ma anche una spinta morale per affrontare le prossime sfide con maggiore determinazione e sicurezza.

Il pareggio con il Celtic offre un’importante opportunità per il Bologna di continuare a sognare in Europa. Una vittoria nell’ultima partita potrebbe consentire ai rossoblù di consolidare il loro posto tra le prime otto. D’altra parte, il Celtic si trova in una situazione di grande pressione per evitare l’eliminazione dal torneo.