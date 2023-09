Incidente mortale a Bologna: operaio schiacciato da un veicolo in aereoporto

Durante un turno notturno di lavoro, in una situazione tragica e drammatica, un operatore impiegato nella manutenzione del manto della pista all’interno dell’aeroporto di Bologna ha perso la vita.

Il tragico incidente in aereoporto è avvenuto nella notte

Questo incidente ha visto l’operaio coinvolto in un incidente mortale in cui è stato schiacciato da un mezzo aeroportuale.

Nella notte, nell’ambito delle operazioni di rifacimento del manto stradale presso l’aeroporto Marconi di Bologna, si è verificato un tragico incidente che ha portato alla perdita di un membro della squadra. L’operaio coinvolto, un cittadino italiano di 52 anni, impiegato da un’azienda con sede a Modena, è stato schiacciato da un veicolo appartenente alla stessa ditta, presumibilmente durante una manovra in retromarcia. L’incidente è avvenuto poco dopo le 3 del mattino, in un momento in cui la notte avvolgeva ancora l’aeroporto nel silenzio, interrotto solo dai rumori delle attività lavorative.

Incidenti sul lavoro: l’ennesima tragedia

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i soccorritori, tra cui la Polaria, il servizio 118 con ambulanza e automedica, e la Medicina del lavoro, tutti impegnati nei rilievi necessari. Tuttavia, al momento, rimangono alcune incertezze sulla dinamica esatta dell’incidente e sulle cause della tragica morte dell’operaio. Non è ancora stato determinato se l’addetto abbia perso la vita a causa delle lesioni subite nell’incidente stesso o se un arresto cardiaco sia sopraggiunto in seguito alle circostanze drammatiche.

Purtroppo, l’incidente a Bologna non è stato l’unico evento tragico in questa settimana. Il mercoledì 13 settembre, Giuseppe Lisbino, un uomo di 44 anni residente a Frattaminore, ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto ad Arzano, nella provincia di Napoli.