Bologna, manifestazione dei sindacati contro le misure del governo sul lavoro

Una delle prime ad arrivare a Bologna è stata la segretaria dem Elly Schlein, accolta dal sindaco Matteo Lepore, è in corso la sentita manifestazione dei sindacati contro le misure del governo sul lavoro. Cgil, Cisl e Uil di nuovo in piazza assieme a 10mila partecipanti per dire no al decreto varato dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Sul palco di piazza Maggiore e “Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti” i temi caldi del Primo Maggio sono stati affrontati di nuovo.

Manifestazione dei sindacati contro il governo

E a Milano il 13 e Napoli, il 20 maggio prossimo si ripeterà il copione. Elly Schlein è stata accolta dal sindaco Matteo Lepore, con un abbraccio. E il leader Cgil Maurizio Landini, presente assieme a Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, è stato critico sul decreto lavoro varato nei giorni scorsi dal Governo: “Non ci è piaciuto nel metodo, perché non è stato discusso con noi, e nel merito, perché l’aumento che viene fatto va nella direzione da noi richiesta ma dura sei mesi, mentre dovrebbe essere strutturale“. E ancora: “Il Governo non ha messo un euro sul rinnovo dei contratti pubblici, e allo stesso tempo siamo di fronte a una riforma fiscale che continua a tartassare il lavoro e non colpisce la rendita finanziaria e l’evasione”.

Landini: “Non ci è piaciuto in metodo e merito”

“Poi si allargano i voucher e si liberalizzano i contratti a termine, che per noi è inaccettabile”. Lepore ha detto: “Non ho fatto il corteo con loro, ho fatto il sindaco. Siamo qui in piazza contro un governo che non decide, che con i suoi decreti precarizza il lavoro. Dobbiamo essere qui con la nostra gente per intervenire sulle mancanze di questo governo, nelle piazze, nei luoghi di lavoro, ovunque”.