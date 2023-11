La studentessa è stata abusata mentre si trovava sull’autobus per tornare a casa da scuola. Sul caso indagano i carabinieri del Comando di Medicina.

Bologna, minorenne violentata su un autobus

Il 9 novembre la ragazza si trovava a bordo della linea 99, partita da Bologna attorno alle ore 12.30. Stava tornando a casa da scuola quando due 15enni l’hanno avvicinata. Le hanno fatto degli apprezzamenti spinti, annusandole i capelli e toccandole il seno. Sono poi scesi alla fermata di Castenaso, mentre la loro vittima ha continuato la corsa. La ragazza ha iniziato a piangere e ha raccontato di essere rimasta pietrificata dalla paura.

La denuncia

La giovane ha confessato l’accaduto ai genitori, che l’hanno subito accompagnata dai carabinieri della Tenenza di Medicina per sporgere denuncia. Alla presenza di uno psicologo la vittima ha raccontato la dinamica della vicenda. Sul mezzo pubblico aveva cercato di attirare l’attenzione dei presenti, ma la crisi di panico l’aveva completamente paralizzata. “Voglio un attimo di giustizia per questa cosa perché non può essere una cosa normale” ha dichiarato agli inquirenti.

Fermati due 15enni

Le indagini hanno portato all’identificazione dei due ragazzi, minorenni di origine tunisina domiciliati in una casa di accoglienza per minori non accompagnati. Sono stati fermati per violenza sessuale. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha disposto che i colpevoli fossero collocati in una struttura della Giustizia minorile. Stamattina il Gip ha convalidato il fermo.