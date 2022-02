Bologna, positiva al Covid viola la quarantena: multata una 20enne

I Carabinieri hanno fermato la ragazza mentre viaggiava in auto insieme al fidanzato: la giovane ha violato la quarantena ed è stata multata.

Ha solo 20 anni la ragazza positiva al Covid fermata dai Carabinieri per aver violato la quarantena. Nonostante fosse positiva al coronavirus, infatti, la giovane era partita da Bologna per dirigersi a San Giovanni in Persiceto. Al momento del fermo era in auto insieme al fidanzato.

Bologna, positiva al Covid viola la quarantena

In due anni di pandemia si sono sentiti diversi casi di positivi al Covid-19 colpevoli di aver violato la quarantena. L’ultima notizia arriva da Bologna.

Una 20enne era in auto con il fidanzato, nonostante la positività al Covid dovesse costringerla in casa. Non rispettando i divieti e le norme anti contagio, la giovane si stava dirigendo verso San Giovanni in Persiceto, quando i Carabinieri che effettuavano alcuni controlli stradali hanno fermato l’auto sulla quale viaggiava.

Da un accertamento, la pattuglia ha scoperto che la giovane era in quarantena, come disposto dall’autorità sanitaria. Avendo lasciato la propria abitazione, è stata multata.

Bologna, titolare di un negozio senza green pass

Solo pochi giorni prima, nel pomeriggio di sabato 12 febbraio, titolare e dipendente di un negozio sono stati multati dai Carabinieri, in quanto entrambi non erano in possesso del green pass.

È successo sempre nel Bolognese, in un negozio di Castel Maggiore.

La mancanza è emersa in seguito a un controllo effettuato dai Carabinieri all’interno dell’attività.