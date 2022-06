Bologna, uomo trovato morto nella camera di un B&B di lusso

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato oggi in una camera da letto di un Bed and Breakfast di Bologna: la sua identità non è stata svelata

I carabinieri stanno lavorando sulla misteriosa morte di uomo, il cui cadavere è stato ritrovato questa mattina in una camera di un Bed and Breakfast di Bologna.

Non si conosce, per il momento, l’identità dell’uomo che è stato ritrovato questa mattina, senza vita, in un Bed and Breakfast di Bologna. Di lui si sa solamente che era di nazionalità straniera. Sulla sua morte non si sa quasi nulla, solamente che forse si trattava di un turista, considerato il fatto che stava alloggiando in un B&B di solito dedicato a loro. Il corpo è stato trovato nella mattinata di oggi, 6 giugno, attorno alle ore 9 e 30 del mattino.

L’arrivo dei soccorsi e il lavoro dela Polizia scientifica

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro se non constatare la morte dell’uomo. Al momento non è esclusa nessuna pista, ma la strada più percorribile sembra essere quella di una possibile overdose da sostanze stupefacenti. La Polizia scientifica sta ancora lavorando, facendo tutti i rilievi, per provare a risolvere il caso.