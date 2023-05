L’allarme è scattato attorno all’una della notte tra ieri, mercoledì 24, e oggi, giovedì 25 Maggio, a Bologna. Un uomo di 40 anni di origini tunisine era steso a terra in un pozza di sangue: ad ucciderlo forse un italiano.

Bologna, uomo di 40 anni ucciso a coltellate: la dinamica dell’aggressione

Era circa l’una di notte quando gli uomini della Squadra Mobile di Bologna sono dovuti intervenire tra le vie del centro della città. Un tunisino di 40 anni era stato accoltellato diverse volte, fino a morire dissanguato e ad essere abbandonato in mezzo alla strada. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro se non dichiarare il decesso dell’uomo: troppo gravi le ferite da arma da taglio che aveva riportato. Al momento non si conosce l’esatta dinamica della collutazione, nè i motivi che hanno portato all’efferato omicidio.

Le indagini dei carabinieri: già individuato il colpevole?

Dalle prime informazioni che arrivano, però, sembra che i carabinieri abbiano già individuato il responsabile. Secondo quanto emerso, infatti, ad uccidere il 40enne tunisino sarebbe stato un uomo italiano già riconosciuto e fermato dalle autorità.