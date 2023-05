La 65enne è finita in ospedale ricoverata per intossicazione dopo l'incendio divampato nel suo condominio a Firenze

Un nuovo pericoloso incendio è divampato in una palazzina a Firenze. Questa volta il rogo ha colpito una palazzina situata in via Ciro Menotti a Campo di Marte. Intervengono prontamente i vigili del fuoco, ma una donna è rimasta intossicata.

Firenze, incendio nell’appartamento: una donna rimane intossicata

Grande paura nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 24 Maggio, per un incendio che è divamapato nell’appartamento situato nel piano interrato della palazzina di Campo di Marte. I motivi dietro allo scoppio del rogo non sono ancora stati resi noti e sono sotto indagine da parte dei carabinieri. La palazzina è stata avecauata mentre intervenivano i vigili del fuoco che, non senza qualche difficoltà, sono riusciti a spegnere le fiamme. La situazione è tornata sotto controllo in pochi minuti, ma una donna di 65 anni è rimasta intossicata.

Le condizioni di salute della donna

La signora è stata subito accompagnata in ospedale dai medici del 118 ed è stata ricoverata per intossicazione. Per lei, fortunatamente, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave: l’intossicazione è stata lieve. Nessun altro abitante del palazzo è rimasto ferito o ha riportato danni a seguito dell’incendio.