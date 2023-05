Erano circa le ore 12.20 della giornata di ieri, lunedì 22 Maggio, quando un appartamento del centro di Firenze ha preso fuoco. Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite: fortunatamente non ci sono stati feriti, solo tanta paura ed un condominio evacuato.

Firenze, incendio in un appartamento: evacuato un condominio

L’incendio si è verificato in un condominio di tre piani situato lungo via Bolognese, all’altezza dell’incrocio con via Trieste. Il rogo è partito da uno degli appartamenti del secondo piano per cause ancora da accertare. In un attimo tutto l’appartamento è stato riempito di fumo nero; la nube è diventata presto visibile anche dall’esterno, costringendo tutto il palazzo ad una veloce evacuazione.

L’arrivo dei soccorsi: non ci sono feriti

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco che si sono occupati di spegnere le fiamme. Operazione riuscita in pochi minuti e senza troppe difficoltà. Fortunatamente non ci sono stati feriti nè intossicati, anche se i medici del 118 sono comunque dovuti intervenire a scopo precauzionale. La polizia locale ha bloccato per diversi minuti il traffico della zona.