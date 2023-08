L’ennesimo incidente sul lavoro nel nostro Paese di questo 2023 questa volta è avvenuto sulla strada principale di Resia in Val Venosta (Bolzano). Sfortunato protagonista della vicenda, che poteva facilmente trasformarsi in tragedia, un operaio di 48 anni originario di Trento.

Incidente sul lavoro a Bolzano: operaio 48enne colpito da una scarica da 10 mila Volt

Il terrificante incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 31 Luglio, sulla strada principale di Resia. Un operaio che stava lavorando alla sistemazione di una cabina elettrica ha improvvisamente preso una scossa da 10 mila Volt. L’uomo è riuscito, quasi per miracolo, a staccarsi da solo dalla corrente e a chiamare in autonomia i soccorsi che sono arrivati in suo aiuto in pochi minuti.

Le condizioni di salute dell’operaio

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i medici della Croce bianca e un elicottero Pelikan 3 che si è occupato del trasferimento dell’operaio ferito all’ospedale di Bolzano. Fortunatamente, l’uomo ha riportato solo ferite di media entità e le sue condizioni di salute sono sembrate fin dall’inizio stabili. Solo tanta paura, dunque, e poche ferite guaribili in qualche settimana per l’operaio di Trento. I carabinieri, nel frattempo, si sono occupati di effettuare tutti i rilievi del caso nella cabina elettrica per capire da cosa è scaturita la scossa e determinare le eventuali responsabilità dell’operaio o dell’azienda.