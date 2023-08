Il drammatico incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 31 Luglio, sulla Cispadana all’altezza di Codisotto di Luzzara (provincia di Reggio Emilia). Due automobili si sono scontrate frontalmente: ad avere la peggio sono stati i passeggeri della Fiat Panda tra cui c’era anche un bimbo di soli 6 mesi.

Reggio Emilia, incidente frontale tra due auto: ferito gravemente un bimbo di 6 mesi

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando erano da poco passate le pre 13, sulla variante Sp62R della Cispadana all’altezza di Codisotto di Luzzara, un piccolo paese situato nella Bassa Reggiana. Due automobili, una Renault e una Fiat Panda, si sono scontrate ad alta velocità, finendo poi fuori strada. In totale sono rimaste ferite quattro persone, tra cui anche due bambini, uno di 3 anni e l’altro di 6 mesi.

Le condizioni di salute dei feriti: come stanno i bambini?

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che, per mezzo dell’elisoccorso, hanno trasferito immediatamente il bimbo di 6 mesi all’ospedale di Parma. Il piccolo è adesso ricoverato in gravi condizioni di salute. Con lui c’è il padre, che era alla guida della Panda al momento dell’incidente e non ha riportato gravi danni. Gravi ferite anche per la madre 24enne del bambino e il cuginetto di 3 anni, entrambi trasferiti al Poma di Mantova. La donna che era alla guida della Renault ha riportato profonde ferite e si trova attualmente nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale mantovano.