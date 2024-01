La Legge di bilancio ha prorogato di un altro anno il bonus 100 euro: ecco come possono recuperarlo i lavoratori che non hanno fatto richiesta

La Legge di bilancio ha esteso di un altro anno il bonus da 100 euro, considerando la riforma Irpef che ha fuso i primi due scaglioni di reddito al 23%.

Bonus 100€: rimborso sulle buste paga 2023

I lavoratori che non hanno richiesto il trattamento integrativo l’anno scorso possono recuperarlo, l’ex bonus Renzi, invariato dalla Manovra, è pieno per chi dichiara fino a 15mila euro, con un totale di 1.200 euro annui, sottraendo 75 euro dalle detrazioni. Per redditi da 15mila a 28mila euro, il trattamento integrativo si ottiene solo se le detrazioni superano l’imposta dovuta, il bonus non erogato nel 2023 può essere richiesto nella dichiarazione dei redditi 2024, disponibile dal mese di maggio.

Bonus 100€: come chiedere il rimborso?

Il modello 730/2024 deve riportare le spese rilevanti per le detrazioni, come carichi di famiglia, lavori edilizi e mutuo per la prima casa. I primi conguagli del bonus saranno effettuati dalla busta paga di luglio, con accrediti disponibili dal mese successivo, sono esclusi contribuenti incapienti, partite Iva e pensionati, il bonus è distribuito mensilmente dal datore di lavoro o sostituto d’imposta.