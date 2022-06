Bonus 200 euro, la dichiarazione: come compilare la richiesta per ottenerlo

Ottenere il bonus 200 euro non sarà automatico, ma servirà una dichiarazione: i consulenti del Lavoro spiegano chi potrà erogarlo

Come si può ottenere il bonus 200 euro utile a fronteggiare il caro bollette? Averlo non sarà automatico come tutti pensavano, è bene sapere che servirà compilare una particolare dichiarazione.

Bonus 200 euro, cosa dice il decreto

In prima battuta il Governo aveva assicurato che il bonus sarebbe stato automatico, ma, osservando bene il testo dell’articolo 31 del decreto 50 del 2022 (il famoso decreto-aiuti), si legge: “Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18.” Quindi si dovrà quindi compilare una dichiarazione e presentarla al proprio datore di lavoro.

Cosa accade a chi non presenta la richiesta?

Giuseppe Buscema, che insieme a Carlo Cavalleri si è occupato di redigere il dossier dei Consulenti del lavoro, spiega: “Il datore di lavoro non può erogare il bonus”. Al momento il Governo non hadato alcuna indicazione più specifica sul modulo che si dovrà compilare, ma i Consulenti del lavoro hanno preparato un fac simile di modello di autocertificazione.