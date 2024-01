Il bonus animali domestici

Avere un animale domestico al proprio fianco è davvero fantastico! Chi ha un cane, un gatto, un coniglietto o qualunque altro animaletto in casa sa bene quanto amore e fedeltà riescono a regalare i nostri amici a quattro o a due zampe. Certo è che avere un animale da compagnia comporta anche delle importanti spese per i proprietari. I nostri pelosetti hanno bisogno di visite dal veterinario e, a volte, anche di interventi che possono raggiungere cifre onerose. Il governo Meloni sta introducendo il bonus animali domestici. Il decreto dovrebbe arrivare a marzo.

Bonus animali domestici, chi può richiederlo

Chi può richiedere il bonus? Da quanto si apprende dovrebbe essere riservato ai proprietari di animali da compagnia che hanno dai 65 anni in su ed un ISEE che non va superare i 16 mila e 215 euro.

In che cosa consiste?

Importante è chiarire che per poter accedere al bonus, l’animale deve avere il microchip e quindi deve essere iscritto all’anagrafe. Al momento, non tutti i punti sono stati spiegati nel dettaglio ma è ovvio che chi non potrà chiedere il bonus, potrà comunque detrarre le varie spese per i costi veterinari nella più classica detrazione dei redditi che si fa annualmente.