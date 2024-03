Oggi il Consiglio dei ministri discuterà l’approvazione definitiva del nuovo bonus anziani da 850 euro, rivolto a persone con almeno 80 anni di età non autosufficienti che prendono già l’indennità di accompagnamento e con un Isee al di sotto dei 6mila euro. Il sussidio, in caso di approvazione, partirà dal 2025.

I requisiti

Il bonus anziani è destinato a una platea ben definita di persone. Non tutti coloro che hanno più di 80 anni e prendono l’assegno di accompagnamento potranno infatti usufruire del bonus. Sarà necessario avere più di 80 anni d’età, avere un bisogno assistenziale “gravissimo”, essere già beneficiari dell’indennità di accompagnamento e infine avere un Isee al di sotto dei 6mila euro. Parliamo quindi di circa 25mila persone su 4 milioni di anziani non autosufficienti.

Quando arriverà il sussidio

Il bonus anziani da 850 euro partirà a gennaio 2025, e durerà fino al dicembre 2026. Non sono ancora state chiarite le procedure, ma sembra plausibile che sia l’Inps a verificare chi ne ha diritto. Il bonus ha uno scopo specifico, quello di limitare la solitudine delle persone anziane e il loro isolamento sociale. Per questo, sarà possibile anche revocare il denaro per chi lo ottiene ma non lo spende nel modo giusto.