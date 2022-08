Bonus asili nido, aperta la procedura online: come richiederlo

È stata aperta la procedura sul sito Inps per il bonus asili nido 2022. Vediamo a chi spetta e come fare la richiesta sulla piattaforma

Dallo scorso primo agosto si può presentare domanda per richiedere il bonus asili nido 2022: sul sito dell’Inps è stata aperta la procedura online. I termini della richiesta scadranno il prossimo 31 dicembre 2022.

Bonus asilo nido 2022: l’Inps apre la procedura online

Anche quest’anno sarà erogato il bonus asili nido che aiuterà i genitori a pagare la retta per asili pubblici o privati autorizzati per i propri bambini. A fare richiesta, che sarà ritenuta valida per i bambini fino a tre anni (compresi i bambini adottati e in affidamento), potranno essere anche le famiglie con un ISEE elevato. Nel caso di bambini soggetti a gravi patologie sono comprese nell’agevolazione anche le forme di assistenza domiciliare.

Il valore del bonus dienderà dall’ISEE: chi arriva a 25 mila euro potrà ricevere fino a 3 mila euro, chi dichiara un reddito da 40 mila euro potrà, invece ricevere sino a 2 mila e 500 euro, chi supera anche questa cifra riceverà fino a 1500 euro.

I prerequisiti per richiedere il bonus asili nido

Per richiedere questo bonus è necessario innanzitutto avere la residenza in Italia ed essere cittadini italiani o dell’Unione europea o in possesso di regolare permesso di soggiorno.

In caso di genitori separati sia mamma che papà possono presentare domanda di contributo. Per ricevere il bonus si dovrà inviare la domanda al portale web dell’Inps (entrando con le credenziali SPID), dove è presente anche la domanda precompilata per richiedere l’agevolazione.