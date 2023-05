Nel 2022 Palazzo Chigi decise di fronteggiare il caro carburanti con il Bonus benzina che è valido anche per il 2023: ecco a chi spetta, di quanto è e come richiederlo. Si tratta di un contributo deciso dal governo un anno fa per i lavoratori del settore privato che è stato prorogato per tutto il 2023, ma con alcune novità. Si parla di un contributo dal valore massimo di 200 euro destinato ai lavoratori del settore privato. I beneficiari includono anche gli studi professionali, ma non i dipendenti pubblici.

Bonus benzina 2023, come richiederlo

E per averlo? Nessuna domanda, dato che viene assegnato in automatico dalle aziende ai lavoratori, a condizione che questi ultimi siano titolari di reddito da lavoro dipendente. Il bonus benzina viene quindi erogato in busta paga e non concorre alla formazione del reddito.

Quali sono i due modi per ottenerlo

Attenzione però: il decreto carburanti fissa come il sostegno sia soggetto agli oneri contributivi. E come si deve fare per usufruirne? In due modi: tramite buoni oppure come benefit aziendali, e per questo caso ove fosse incluso nei piani sindacali, il bonus non viene sommato al limite di non imponibilità dei benefici. Il Decreto carburanti ha anche introdotto la cessione del bonus benzina che potrà avvenire a qualsiasi titolo e non solo gratuitamente.