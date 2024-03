Bonus computer 2024: come richiederlo

Il bonus computer da non confondersi con quello per Internet infatti quest’ultimo è un voucher dal valore di 100 euro concesso dal Ministero delle Imprese

A Roma, l’obiettivo di ridurre il divario digitale si concretizza con l’introduzione del “bonus computer 2024″, mirato a incrementare la disponibilità e l’uso di almeno un computer.

Bonus computer 2024: come è possibile richiederlo

Destinato alle famiglie in difficoltà, il bonus consiste in un contributo di 300 euro rivolto agli studenti iscritti a qualsiasi facoltà universitaria o della scuola superiore. L’iniziativa consente l’acquisto di pc o Mac portatili o fissi, nuovi o usati, escludendo tuttavia accessori come scanner o stampanti.

Il beneficio è soggetto a un limite Isee familiare di 20 mila euro, conforme alla prassi dei bonus statali, e può essere richiesto una sola volta. Per accedere al bonus, è necessario utilizzare l’app Io, autenticarsi e compilare la specifica domanda nella sezione dedicata, fornendo informazioni quali codice fiscale, IBAN, ISEE, e allegando copie dei documenti di identità.

Va precisato che il “bonus computer” è distinto dal “bonus Internet”, un voucher del valore di 100 euro concesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso Infratel. Quest’ultimo è destinato alle famiglie prive di un servizio di connettività, e al momento, si attende la comunicazione del ministero per avviare le procedure di richiesta. Con tali iniziative, si auspica un significativo miglioramento nell’accesso alle risorse digitali per le famiglie in situazioni economiche critiche.