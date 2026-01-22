Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: come funziona e cosa c'è da sapere

La Legge di Bilancio ha prorogato anche per il 2026 il bonus mobili ed elettrodomestici. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: in che cosa consiste?

Il bonus mobili ed elettrodomestici è una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di arredi su un immobile dove sono eseguiti lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Anche per questo 2026, lo sconto si calcola su un importo massimo di spesa pari a 5mila euro per ciascuna unità immobiliare ristrutturata. Da tenere a mente che il beneficio fiscale non è immediato, la somma spettante viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo, da portare poi in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: cosa rientra nell’incentivo?

Come visto, la Legge di Bilancio 2026 ha prorogato il bonus mobili ed elettrodomestici anche per quest’anno. L’agevolazione riguarda sia i mobili, come letti, cassettiere, tavoli, armadi eccetera, sia grandi elettrodomestici che, però, devono rispettare specifici requisiti relativi all’efficienza energetica:

Frigoriferi e congelatori: devono essere almeno di classe F;

Forni: la classe energetica non deve essere inferiore alla A;

Lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie: devono essere almeno di classe E.

Un altro aspetto da tenere bene a mente è che per tutti gli acquisti effettuati in questo 2026, i lavori edilizi devono essere iniziati a partire dal 1 gennaio del 2025.