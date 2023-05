Anche quest'anno sono previsti sconti e agevolazioni per le vacanze estive: iniziative rivolte per lo più ai giovani e ai pensionati, ci sono bonus validi in tutta Italia (e all'estero) e altri solo in specifiche regioni

Si avvicina l’estate e con essa la voglia di mare e di vacanze. Anche quest’anno sono previsti sconti e agevolazioni sotto forma di bonus: si tratta di iniziative pensate per lo più per i giovani e i pensionati, alcune valide in tutta Italia (e anche all’estero) mentre altre solo in specifiche regioni. Ecco i dettagli.

Bonus vacanze, quali sono

L’ultima legge di Bilancio ha confermato la possibilità di continuare anche nell’anno corrente l’esperienza della Carta Nazionale Giovani. Si tratta di uno strumento digitale, scaricabile sull’app Io, attraverso il quale i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni possono usufruire di una serie di promozioni. Oltre ad attività culturali di vario tipo, la carta dà accesso a sconti sull’acquisto dei biglietti dei treni Italo (30%) e degli aerei di Ita Airways (20% su voli europei e 15% su voli intercontinentali), oltre al 10% di sconto sui soggiorni in strutture del circuito Airbnb. Gli sconti sono validi sia in Italia che all’estero. La Carta appartiene infatti al circuito EYCA (European Youth Cards Association), pensato per consentire ai giovani tra i 18 e i 30 anni di utilizzare sconti su alloggio, attività culturali, negozi, ristorazione e trasporti nei Paesi europei che aderiscono al progetto.

Bonus vacanze, come richiederli

La promozione sui voli è valida fino alla fine di settembre (esclusi i mesi di luglio e agosto). Per gli aerei nazionali ed europei lo sconto arriva fino a 100 euro, mentre per quelli internazionali si raggiungono i 200 euro. Nessuno sconto è applicabile a biglietti di costo inferiore ai 50 euro, tranne per quelli per le isole minori, per cui non sono previste spese minime.

In bassa stagione (dal 7 gennaio al 15 giugno e dall’inizio di ottobre al 21 dicembre) è possibile ricevere uno sconto anche per chi intende passare le vacanze in Abruzzo. L’iniziativa è promossa dalla Camera di Commercio del Gran Sasso ed è rivolta a gruppi di almeno venticinque persone che scelgono di soggiornare almeno due notti in provincia di Teramo o di L’Aquila.

Sono invece già scaduti i termini per richiedere l’accesso ad alcune agevolazioni Inps: Bonus Estate INPSieme Senior (per i pensionati fino a un massimo di 1400 euro sul costo di un pacchetto turistico in Italia) e dei bonus per le vacanze studio rivolti agli studenti. Le domande andavano presentate entro lo scorso 17 aprile. Scadevano invece il 27 marzo i termini entro cui i figli di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione potevano fare richiesta per partecipare a vacanze studio o corsi di lingua all’estero.