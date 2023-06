Brador, un'esperienza unica nel mondo delle calzature artigianali italiane

Milano, 19 giugno 2023 – Brador, impresa italiana di calzature artigianali, celebra vent’anni di eccellenza nel settore calzaturiero. Fondata nel 2003 da Eurotop & Brador Srl, l’azienda perpetua con orgoglio la tradizione manifatturiera della Romagna, tramandata di generazione in generazione per oltre quattro decenni​.

Con oltre 400 rivenditori multimarca in tutto il mondo, Brador è un ambasciatore di spicco del vero Made in Italy, una reputazione costruita su un impegno intransigente per la qualità e l’autenticità. Le calzature Brador, realizzate interamente a mano tra Emilia-Romagna e Marche, incarnano un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione. Ogni pezzo è unico, non solo per l’elevata qualità dei materiali utilizzati, ma anche per l’arte e la maestria degli artigiani di Brador​.

Al centro dell’offerta vi è la promessa di un prodotto autentico, distintivo e durevole, come ad esempio sandali in pelle da uomo. Questa promessa è mantenuta attraverso il processo del Tinto in capo, che assicura che nessuna calzatura sia identica ad un’altra. Inoltre, l’utilizzo di pellami ‘vivi’ che cambiano e guadagnano valore nel tempo, offre ai clienti un prodotto che si adatta e si evolve con loro, creando un legame unico e personale con ogni scarpa​.

Brador si rivolge a un pubblico esigente e consapevole che predilige la slow fashion dei piccoli brand made in Italy alla fast fashion delle grandi catene di abbigliamento. Il marchio attrae sia uomini che donne che apprezzano la qualità, l’originalità e la sostenibilità.

Dell’azienda fa inoltre parte Brador Japan, società giapponese aperta nel 2022, che si occupa della distribuzione e logistica sul territorio nipponico. È stato così realizzato un primo pop-up nel mese di maggio a Tokyo ed un altro previsto allo Scramble di Shibuya nel mese di luglio.

Il futuro di Brador è all’insegna dell’espansione e dell’innovazione. La società ha una visione chiara di diventare sempre più internazionale, espandendo il suo eCommerce non solo in Italia, ma anche in altri paesi europei.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito https://bradorshop.it/.