Il picco è stato raggiunto domenica mattina nel quartiere Guaratiba di Rio de Janeiro.

Caldo record in Brasile

Le temperature senza precedenti sono state attribuite al fenomeno metereologico El Niño e ai cambiamenti climatici. I meteorologi hanno reso noto che è verosimile pensare che il caldo conceda una pausa questa settimana. Secondo l’Istituto Nazionale di Meteorologia (Inmet), solo tre città dello Stato vedranno temperature superiori ai 40°C. Intorno alle 9:55 locali di domenica a Rio de Janeiro sono stati segnalati 62,3 gradi percepiti. Secondo gli esperti si tratterebbe del livello più alto mai registrato dal 2014.

Diramata l’allerta rossa

Il caldo ha fatto scattare l’allarme in tutto il Brasile, a poche settimane dall’inizio dell’estate nell’emisfero meridionale. Il consumo di energia inoltre è salito a livelli estremi, con la popolazione che cerca in ogni modo di rinfrescarsi. Pochi mesi fa le alte temperature avevano convinto Taylor Swift a cancellare uno dei suoi concerti programmati a Rio, dopo che una fan si era sentita male prima dello show d’esordio dell’Eras Tour in Brasile. La ragazza, Ana Clara Benevides Machado di 23 anni, è morta circa un’ora dopo l’arrivo in ospedale. Intanto il sud del Paese è devastato dalle forti piogge, che secondo le autorità continueranno per tutta la prossima settimana.

Le possibili cause

I recenti studi hanno dimostrato che la temperatura del Paese è stata superiore alla media storica registrata da luglio a ottobre. Le condizioni meteorologiche estreme stanno diventando più frequenti e più intense in molti luoghi del mondo a causa dei cambiamenti climatici. Secondo gli scienziati, inoltre, le ondate di calore si stanno intensificando in molte zone e si prevede che questo fenomeno continuerà finché l’uomo insisterà con il rilascio di gas serra che riscaldano il pianeta. Nel frattempo, la Terra si trova ad affrontare l’evento climatico El Niño, durante il quale le temperature globali sono in generale aumento.