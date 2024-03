La primavera sta finalmente arrivando e le previsioni meteo di questa settimana parlano di sole e temperature in aumento.

Previsioni meteo, arriva la primavera: torna il sole

La primavera sta finalmente arrivando. La perturbazione ha interessato l’Italia nei giorni scorse sta per allontanarsi. Ci saranno ancora delle precipitazioni nella giornata di oggi, martedì 12 marzo, ma il cielo inizierà a schiarirsi. Da mercoledì in tutta la penisola splenderà il sole, ad eccezione dei rilievi meridionali, in cui ci saranno ancora temporali e annuvolamenti. Il bel tempo primaverile andrà avanti nei giorni successivi, almeno fino al weekend del 16-17 marzo.

Previsioni meteo, arriva la primavera: temperature oltre i 20 gradi

Le vere protagoniste delle prossime giornate saranno le temperature, che torneranno a salire sopra la media del periodo. I valori massimi continueranno a crescere, raggiungendo i 16-18°C su gran parte delle città e superando i 20°C sulle Isole Maggiori, soprattutto in Sicilia. Ci sarà, però, un abbassamento dei valori notturni, soprattutto sulle pianure del Nord, che si arriverà a 3-5°C poco prima dell’alba.