Brasile, il presidente Bolsonaro ricoverato d’urgenza per un’occlusione intestinale

Brasile, pessime notizie per il presidente Jair Bolsonaro, che è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per un’occlusione intestinale.

Secondo quanto riportato dai media brasiliani, in primis TV Globo che ha dato la notizia in anteprima, ma anche altre emittenti, il presidente Jair Bolsonaro è stato ricoverato in ospedale.

Bolsonaro si troverebbe attualmente nella clinica Vila Nova Star nella città di San Paolo.

Le prime notizie che giungono dal Brasile parlano di una probabile occlusione intestinale. Bolsonaro, nato il 21 marzo 1955 a Campinas e diplomato all’Academia Militar das Agulhas Negras, ha origini italiane. È stato eletto presidente del Brasile il 29 ottobre 2018.

Dal momento in cui, nel 2020, è scoppiata la pandemia Covid in tutto il mondo, Bolsonaro si è contraddistinto tra i vari leader politici, per essere uno di quelli con le idee più vicine al negazionismo. Note le sue anche recenti dichiarazioni polemiche nei confronti del vaccino.