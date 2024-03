Allarmante la situazioni in Brasile per l’epidemia di Dengue: il numero dei casi rilevati vanno verso i due milioni.

Numeri di casi in Brasile per l’epidemia di Dengue

Il Brasile ha registrato 1.889.206 casi probabili, ha riferito il Ministero della Salute, il numero più alto dal 2000. Il precedente record si registrò nel 2015 con 1.688.688 casi, mentre il 2023 è stato il terzo anno peggiore con 1.658.816 casi.

Dieci Stati brasiliani hanno già dichiarato lo stato di emergenza, tra le tante città anche quella di San Paolo.

Le parole dell’esperta dei centri brasiliani dopo l’aumento dei casi di Dengue

Gabriela Paz-Bailey, esperta dei centri brasiliani per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha lasciato dichiarazioni in merito al numero dei casi in costante aumento:

«La situazione sta degenerando in una crisi sanitaria pubblica, con la malattia che si diffonde anche in aree precedentemente non colpite».

Preoccupazione anche in Italia per i casi di Dengue in aumento

Proseguono le campagne per cercare di evitare il proliferare del virus Dengue in Italia. Prevista una stretta sui controlli in porti e aeroporti da parte del personale Usmaf-Sasn, degli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera, per aumentare le disinsettazioni degli aerei e delle navi comprese quelle da crociera. È al vaglio anche la possibilità di effettuare test rapidi in aeroporto per chi arriva da zone a rischio.