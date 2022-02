Brescia, lite sulla guerra in Ucraina: due feriti

Nuovo episodio di violenza a Brescia dovuto alla guerra in Ucraina. Un cittadino ucraino ha accoltellato due moldavi.

Episodi di violenza a Brescia a causa della guerra in Ucraina

Un nuovo episodio di violenza si è consumato nella provincia di Brescia, a causa di tensioni dovute alla guerra in corso tra Russia e Ucraina. Lo scorso sabato un camionista ucraino ha accoltellato un connazionale che la pensava in modo diverso sul conflitto in corso. Nella giornata di ieri, domenica 27 febbraio, un altro cittadino ucraino ha ferito due uomini moldavi con alcune coltellate.

Accoltellamento a Brescia

Nella giornata di domenica 27 febbraio, vicino ad un supermercato di Brescia, è scoppiata un’accesa discussione sul conflitto in corso tra Russia e Ucraina.

La discussione è sfociata in un accoltellamento. Un cittadino ucraino ha ferito due uomini moldavi. Le vittime sono state trasportate in ospedale in condizioni serie, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. L’aggressore, dopo l’accoltellamento, è riuscito a scappare. Ora i carabinieri stanno lavorando per riuscire ad identificare l’uomo ucraino. Per il momento non si conoscono ulteriori dettagli, ma le indagini sono in corso per fare chiarezza su quanto accaduto e per trovare il responsabile dell’accoltellamento ai danni di due uomini moldavi.