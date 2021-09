Brianza, esce per una passeggiata e scompare: si cerca una donna di 45 anni

Orquidea Rosario, donna di 45 anni, è uscita per fare una passeggiata e non è più tornata. Sono iniziate le ricerche.

Orquidea Rosario, donna di 45 anni, è uscita per fare una passeggiata e non è più tornata. Sono iniziate le ricerche lungo le rive dell’Adda. La donna non ha lasciato nessun biglietto e non ha portato nulla con sé.

Brianza, esce di casa e scompare: si cerca una donna di 45 anni

Nella giornata di giovedì 9 settembre, durante il pomeriggio, una donna di 45 anni è uscita a fare una passeggiata e non è più tornata. Si tratta di Orquidea Rosario. Dalle informazioni che sono state rilasciate dalle forze dell’ordine, la donna sarebbe uscita alle 12.30 dalla sua casa di Porto d’Adda, una frazione di Cornate d’Adda, in provincia di Monza e Brianza. Aveva detto al compagno con cui convive di voler fare una passeggiata lungo l’Adda, nella zona di Stallazzo, dove è stata vista per l’ultima volta.

La donna indossava dei leggins neri, una maglietta viola e delle scarpe scure della Nike.

Brianza, esce di casa e scompare: nessuna pista esclusa

L’allarme è stato dato nella serata di giovedì dalla famiglia, che si è presentata in caserma dai carabinieri di Bellusco. Sono immediatamente partite sia le ricerche che gli appelli sui social network, nella speranza di trovarla il prima possibile. La donna ha 45 anni, è di origine domenicana e vive in Italia da diversi anni.

Per il momento gli agenti non hanno escluso nessuna pista. Ci sono alcuni dettagli che fanno pensare che la donna non si sia allontanata spontaneamente. Non ha lasciato nessun biglietto e non ha portato nulla con sé.

Brianza, esce di casa e scompare: il timore che sia caduta nel fiume

Le forze dell’ordine, la protezione civile, il 118 e i vigili del fuoco, intervenuti anche con le squadre del nucleo SAF e il personale specializzato con cani e droni, la stanno continuando a cercare.

La paura è che la donna possa essere caduta nel fiume. Le ricerche si stanno concentrando tra la centrale Esterle e la centrale Bertini, nel tratto brianzolo. Familiari e amici stanno procedendo attraverso i social network, con appelli per ritrovare Orquidea Rosario. La speranza è quella di riuscire a trovarla al più presto.