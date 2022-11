Una donna anziana, che viveva sola dopo la morte del convivente, è stata trovata morta in casa dopo una settimana dal decesso.

A Brindisi, una signora anziana di 72 anni è stata trovata morta, nel suo appartamento, dopo una settimana dal decesso. La donna, originaria del senese, viveva in via Rossini e da giorni aveva fatto perdere le sue tracce. A casa era da sola da un anno.

Brindisi, anziana trovata morta in casa dopo una settimana: l’allarme dei vicini

La 72enne, secondo le informazioni, viveva da sola da un anno, dopo la morte del suo convivente. Allo stato attuale non sono ancora stati rintracciati i suoi parenti, nessuno ha chiesto di lei. L’allarme è partito da un vicino di casa che, non vedendola in giro da giorni, si è appellato alle forze dell’ordine.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno aperto la porta dell’abitazione della donna.

Con loro, il 118 e la Polizia. Il corpo della signora è stato trovato nella sua stanza da letto, riverso sul pavimento.

Le cause della morte

Il corpo, recuperato stamattina dopo l’allarme ricevuto verso le ore 11, è stato trasferito all’obitorio del cimitero di Brindisi, secondo le disposizioni del magistrato che si occupa del caso.

Sulla base del primo esame effettuato sul cadavere, da parte del medico legale, le cause della morte della 72enne sarebbero di origine naturale. Ancora non è stato contattato nessun parente della donna.