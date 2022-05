Brindisi, anziano rapinato prova a inseguire la ladra ma cade e muore

Un anziano, in provincia di Brindisi, era stato rapinato da una donna. Nel tentativo di cercare la ladra cade e muore. La sua città è a lutto.

Voleva provare a farsi giustizia da solo ma è morto. Un 81enne della provincia di Brindisi era stato prima ingannato e poi derubato da una donna che aveva provato a sedurlo.

Brinidisi, un anziano viene rapinato ma mentre va a caccia della ladra cade e muore

La vicenda è accaduta la settimana tra il 16 e il 22 maggio 2022 come si apprende dal Quotidiano di Puglia. Il nome della vittima non è noto, si sa solo che aveva 81 anni e viveva a Fasano, in provincia di Brindisi. L’anziano, mentre passeggiata per le vie delle sua città è stato fermato da una bella donna che gli ha chiesto se si ricordasse di lei e poi lo ha abbracciato.

L’81enne in un primo momento era sorpreso e stava provando a capire chi fosse, poi l’abbraccio l’ha totalmente distratto. Dopo poco, la vittima di quel tranello si è accorta che gli era stato sottratto un oggetto che per lui aveva un enorme valore affettivo.

Il ricovero e la morte dell’81enne

Subito dopo il furto l’anziano è corso a denunciare la vicenda ai carabinieri ma non contento ha deciso di mettersi alla ricerca della truffatrice.

Durante uno dei suoi giri di pattugliamento, l’81enne è caduto ed ha battuto la testa. Trasportato di corsa all’ospedale Perrino di Brindisi, l’anziano è deceduto ieri, 24 maggio 2022. L’intera città di Fasano è sotto choc.