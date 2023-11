Bruce Willis, peggiorano le condizioni di salute: come sta

Secondo indiscrezioni le condizioni di salute di Bruce Willis sarebbero peggiorate e l’attore non riuscirebbe a riconoscere alcune delle persone a lui vicine.

Bruce Willis: le condizioni di salute

Bruce Willis è stato colpito dalla demenza frontotemporale e le sue condizioni sarebbero peggiorate a tal punto da non permettergli di parlare o di recitare. Stando ai rumor in circolazione l’attore non riuscirebbe più a riconoscere neanche l’ex moglie Demi Moore, che gli è sempre rimasta accanto così come le figlie e l’attuale moglie Emma Heming. Nella sua ultima intervista per Today Show era stata proprio la moglie dell’attore, Emma Heming, a puntualizzare:

“La demenza è una malattia difficile. È difficile per la persona a cui viene diagnosticata ma anche per tutta la famiglia. Quando dicono che questa è una malattia di famiglia, lo è davvero”. Sui social in tanti sperano di saperne di più sulle condizioni di salute dell’attore, ma la famiglia continua a proteggere la sua privacy. Alcuni mesi fa Emma Heming e le figlie di Bruce Willis avevano lanciato un appello affinché paparazzi e curiosi non importunassero l’attore che, a causa della malattia, avrebbe difficoltà di linguaggio e comunicazione. La notizia ha addolorato profondamente i suoi fan di tutto il mondo.