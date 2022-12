Bruce Willis, le prime foto dopo il peggioramento della malattia

Dopo le notizie sul peggioramento delle sue condizioni di salute, Bruce Willis è riapparso sui social in alcune foto di famiglia.

L’ex moglie Demi Moore e l’attuale consorte Emma Heming e tutti i loro figli non lo lasciano mai solo.

Bruce Willis: prime foto dopo il peggioramento della malattia

Anche se la malattia di cui soffre, ovvero l’afasia, lo sta distruggendo, Bruce Willis può contare sull’amore della sua grande famiglia allargata. Poco dopo la diffusione delle notizie sul peggioramento delle sue condizioni di salute, l’attore è riapparso sui social dei suoi familiari.

L’ex moglie Demi Moore e l’attuale consorte Emma Heming sono al suo fianco e insieme ai loro figli trascorreranno il Natale tutti insieme. “Le ragazze non possono immaginare il Natale senza Bruce. È stato doloroso vederlo peggiorare. Tutto ciò che possono fare è dirgli che lo amano e pregare per un miracolo di Natale“, si legge su RadarOnline.

Bruce Willis con la sua grande famiglia allargata

“Siamo famiglia“, ha scritto Demi Moore a corredo delle foto postate su Instagram.

Bruce è al centro della scena, con in braccio il suo cagnolino, ed è accerchiato dall’ex moglie, dall’attuale coniuge e dai figli Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ed Evelyn. Tutti appaiono sereni, ma secondo fonti a loro vicine, i pargoli di Bruce si stanno preparando a dirgli addio.

Come sta Bruce Willis?

Secondo indiscrezioni che arrivano da oltreoceano, le condizioni di salute di Bruce sono peggiorate. Sembra che l’attore “non parla più e non capisce più molto quello che dicono gli altri.

Sembra che stia scivolando sempre più lontano“. E’ per questo che tutti i suoi familiari “sanno che non sarà con loro per molto e vogliono passare con lui tutto il tempo possibile“.