Bruce Willis affetto da afasia, l’attore sta peggiorando: “La sua salute si sta deteriorando”

La salute di Bruce Willis appare sempre più precaria, dopo la diagnosi di afasia che ha costretto l’attore a ritirarsi dal mondo dello spettacolo.

Intento, stando ad alcune indiscrezioni diffuse da RadarOnline, l’attore avrebbe cambiato il suo testamento lasciando solo una minuscola parte del suo patrimonio alle tre figlie avute dall’ex moglie Demi Moore.

Bruce Willis, 67 anni, ha annunciato il suo ritiro dalla scena dopo aver iniziato a soffrire di afasia anche se, nell’ultimo anno, il suo legale aveva fatto sapere che l’attore stava continuando a lavorare sul set.

Negli ultimi mesi, tuttavia, pare che le condizioni dell’artista sia gradualmente e drasticamente peggiorate.

Dopo aver scoperto la malattia, secondo quanto riferito da RadarOnline, sembrerebbe che la star di Die Hard abbia deciso di apportare modifiche al suo testamento. Nello specifico, Willis avrebbe ripartito il suo patrimonio – corrispondente a circa 250 milioni di dollari – tra le tre figlie avute dall’ex moglie Demi Moore e l’attuale famiglia. Eppure, mentre Rumer, Scout e Tallulah riceveranno appena un milione di dollari ciascuna, il resto del patrimonio spetterà all’attuale moglie dell’attore, Emma Heming, e alle due figlie della coppia, rispettivamente di 10 e 8 anni.

L’indiscrezione: “La sua salute si sta deteriorando”

Una fonte vicina al 67enne, intanto, avrebbe rivelato a RadarOnline che “la sua famiglia sa che Bruce non ci sarà per sempre” e ha aggiunto: “Così si stanno godendo ogni singolo momento insieme”. Proprio per questo motivo, la famiglia allargata – inclusa l’ex moglie Moore – si sarebbe stretta intorno all’attore per trascorrere insieme il periodo natalizio. La stessa fonte, facendo riferimento alle bambine nate dal matrimonio con Heming, ha affermato: “Le ragazze non possono immaginare il Natale senza Bruce”.

Infine, la fonte ha dichiarato: “È doloroso vedere la sua salute deteriorarsi. Ci sono giorni in cui si vedono scorci del vecchio Bruce, ma sono brevi e sempre meno frequenti. Sembra stia scivolando sempre più lontano da loro e questo gli spezza il cuore”.