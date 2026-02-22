Bruganelli sotto accusa per presunti tradimenti: la ricostruzione, le difese e il nome sul tavolo

La vicenda parte dal libro di Lucio Presta e coinvolge racconti di presunti tradimenti, un nome di spicco della scena di Sanremo e la netta difesa di Sonia Bruganelli da parte di un’amica e collaboratrice

Il libro L’uragano di Lucio Presta ha riacceso i riflettori su una vicenda che mescola lavoro e vita privata: al centro delle pagine ci sono riferimenti che sembrano riguardare Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Nel racconto compaiono accuse di tradimenti e tensioni nate dalla fine di una collaborazione, ma il testo spesso evita nomi chiari, lasciando spazio a interpretazioni e a un’indagine giornalistica in corso.

Cosa racconta il libro

Presta racconta episodi che toccano sia la sfera professionale sia quella personale. Secondo il testo sarebbero emersi comportamenti extraconiugali attribuiti alla produttrice, oltre a dinamiche lavorative compromesse che avrebbero incrinato il rapporto con Bonolis. Gran parte del materiale è narrato in prima persona e alcuni passaggi sono volutamente vaghi: per questo i cronisti stanno cercando di capire a chi o a cosa si riferiscano esattamente queste allusioni.

Le prime verifiche e le tensioni in redazione

Le redazioni hanno avviato controlli per circoscrivere i riferimenti indefiniti presenti nel libro. Quel che ne è seguito è un confronto a più voci: conferme parziali, smentite e dichiarazioni difensive da persone vicine ai protagonisti. Le testimonianze raccolte finora non sono univoche e mostrano discrepanze, così le verifiche proseguono prima di trarre conclusioni definitive.

I nomi messi sotto la lente

Una delle ipotesi che circolano è che Presta accenni a un frontman di una band vincitrice al Festival di Sanremo. Tra i candidati evocati dai giornalisti figurano nomi come Damiano David e Gaetano Curreri; Il Volo è stato escluso per la natura del progetto. Per Curreri sono emersi materiali pubblici — una foto Instagram del 2019 e un video del 2016 in cui compaiono insieme Bonolis, Curreri e Bruganelli — ma si tratta di elementi che non provano nulla di più di incontri in contesti pubblici.

Limiti delle ricostruzioni

Le indagini giornalistiche non hanno trovato finora contatti diretti tra Sonia Bruganelli e Damiano David: non ci sono prove di scambi privati o comunicazioni che possano avvalorare un rapporto personale. Nel caso di Curreri, i riferimenti si basano soprattutto su apparizioni pubbliche e partecipazioni a eventi, che possono indicare una semplice frequentazione di ambienti comuni, non una relazione privata. In sostanza, la differenza tra incontro pubblico e intimità personale resta il nodo principale: servono riscontri più solidi prima di trasformare supposizioni in accuse.

La reazione di Bruganelli e delle persone a lei vicine

Sonia Bruganelli ha negato con fermezza ogni coinvolgimento con il musicista citato, definendo le insinuazioni false e annunciando la volontà di tutelarsi legalmente contro chi diffonde notizie diffamatorie. Anche una collaboratrice e amica, Clotilde Zomparelli, ha rilasciato dichiarazioni che smentiscono l’esistenza di amanti e mettono in dubbio la completezza delle informazioni circolate, suggerendo che dietro certe rivelazioni possano esserci motivazioni diverse dal semplice chiarimento dei fatti.

Impatto sull’ambiente televisivo e sulle persone coinvolte

Nel mondo della tv si registrano posizioni contrastanti: ex collaboratori e testimoni hanno fornito versioni divergenti, e questo ha generato un clima di tensione e di controlli interni nelle redazioni. Alcuni ritengono che certe vicende avrebbero dovuto restare nell’ambito privato; altri sostengono che rendere pubbliche certe informazioni sia necessario per tutelare eventuali terze parti coinvolte. Intanto, l’emergere di elementi pubblici ha già avuto ripercussioni sull’immagine di chi è stato tirato in ballo, anche se finora non sono state rilasciate dichiarazioni definitive dalle parti interessate.

Cosa resta aperto

Al momento mancano prove conclusive: il materiale pubblicato nel libro e gli elementi raccolti dai giornalisti offrono indizi ma non certezze. Le autorità competenti e le redazioni proseguiranno gli accertamenti e comunicheranno eventuali sviluppi non appena disponibili. Fino ad allora, la vicenda resta un mosaico di affermazioni contrapposte, smentite e frammenti pubblici che richiedono ulteriori verifiche prima di trasformarsi in fatti accertati.

In breve: il libro ha scatenato un’ondata di controlli e speculazioni, ma molte tessere del puzzle mancano ancora. Le conferme e le smentite si alternano; la strada per avere un quadro chiaro è ancora lunga.