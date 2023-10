Bruxelles, Tajani: nessuna minaccia per l'Italia, ma la prevenzione è priori...

Negli ultimi giorni, abbiamo sollevato il livello di allerta per garantire la massima sicurezza. Sono coinvolte diverse forze dell’ordine, tra cui i Carabinieri, la Polizia, la Guardia di Finanza e la Polizia Penitenziaria. Inoltre, i servizi di intelligence collaborano attivamente per condurre operazioni preventive.

La collaborazione tra forze dell’ordine e intelligence italiana

Questo impegno congiunto ha già portato a risultati concreti, come dimostrato dall’arresto di due individui oggi, i quali sono stati accusati di coinvolgimento in attività legate al terrorismo. Questa stretta collaborazione tra le forze dell’ordine e i servizi di intelligence testimonia il nostro impegno per mantenere la sicurezza e prevenire potenziali minacce.

Attualmente, al momento, non risultano esserci minacce dirette nei confronti dell’Italia, almeno per quanto sappiamo.

Tuttavia, dobbiamo rimanere vigili poiché esiste sempre il rischio potenziale legato all’operato di individui fondamentalisti, che, agendo in modo indipendente, possono costituire una minaccia. Questi soggetti, spesso definiti “cani sciolti,” possono rappresentare un pericolo imprevisto, pertanto, nonostante l’assenza di minacce evidenti, è essenziale mantenere un alto grado di allerta e prontezza per garantire la sicurezza del nostro Paese.

Massima prevenzione per evitare il rischio di infiltrazioni

Attualmente, l’Italia sta adottando misure preventive di massima portata, garantendo un elevato livello di sicurezza.

In una recente dichiarazione rilasciata durante un’intervista a Radio Anch’io, il vicepremier Antonio Tajani ha sottolineato che al momento non ci sono pericoli immediati. Tuttavia, ha enfatizzato l’importanza della continua vigilanza e delle azioni necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini italiani.