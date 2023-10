Guerra Israele-Hamas, ordine di evacuazione da Gaza: coinvolte 1 milione di persone

La terribile guerra fra Israele e Hamas è ormai arrivata al settimo giorno e i bombardamenti proseguono senza sosta, soprattutto nella zona di Gaza. L’esercito israelita ha dato ordine ai civili che occupano la Striscia di abbandonarla entro le prossime 24 ore.

Guerra Israele-Hamas, evacuazione Gaza: l’ordine

Secondo quanto si apprende, l’esercito israelita avrebbe comunicato la volontà di iniziare un’evacuazione da Gaza. “Inizi l’evacuazione di tutti i civili di Gaza City dalle loro case a sud per la loro sicurezza e protezione e lo spostamento nell’area a sud di Wadi Gaza” – spiegano i vertici dell’esercito invitando i civili, poco più di un milione di persone, ad abbandonare con effetto immediato le loro abitazioni. “Sarà permesso di tornare a Gaza City solo quando verrà fatto un altro annuncio che lo consentirà” – spiegano ancora – “Questa evacuazione è per la vostra sicurezza. Prendete le distanze dai terroristi di Hamas che vi usano come scudi umani“.

Guerra Israele-Hamas evacuazione Gaza: la risposta dell’Onu

“Stiamo combattendo un gruppo terroristico, non la popolazione di Gaza. Vogliamo che i civili non subiscano danni, ma non possiamo convivere con il dominio di Hamas-Isis vicino al nostro confine“ – spiega il contrammiraglio israelita Daniel Hagari, spiegando le motivazioni della richiesta di evacuazione. Dall’altra parte, però, l’Onu prova ad opporsi: “L’Onu si appella con forza perché un simile ordine, se confermato, sia ritirato. Per evitare di trasformare quella che è già una tragedia in una situazione di calamità“ – è questo l’appello del portavoce del segretario generale Stephane Dujarric.