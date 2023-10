Richiama alla mente l’immagine del bacio a Times Square tra il marinaio e l’infermiera la foto postata su Instagram da Amit Bar mentre sfiora le labbra del suo fidanzato. Due baci legati alla guerra in maniera diversa, opposta: la prima è stata scattata durante i festeggiamenti della fine della Seconda Guerra Mondiale, la seconda nel mezzo della fuga dai terroristi di Hamas. Di seguito, un estratto del testo della lettera che accompagna la foto.

«Amore mio, è ancora impossibile per me riassumere quello che abbiamo passato lì, senza Ziv, e fino a quando non sarà a casa nulla sarà finito. Ma siamo qui per miracolo. È iniziato tutto coi missili, è stato stressante ma sono riuscita comunque a incoraggiarmi e a dirmi che c’è la possibilità che tutto questo sia accaduto a noi per un motivo, e che andrà tutto bene. Abbiamo provato a guidare in macchina fino a quando non è stato bloccato tutto, tutti volevano scappare. Così abbiamo aspettato un attimo che la situazione si calmasse, ci siamo stesi a terra, ma poi la gente ha iniziato a correre e a urlare che c’erano i terroristi. Siamo scappati come pecore al macello, siamo corsi nei campi e tu mi hai preso per mano. Abbiamo sentito i proiettili fischiare accanto a noi e la gente cadere e i fo****i terroristi dietro di noi che giravano ovunque in motocicletta, cercando di ucciderci. Quando ti ho detto che non avevo più forza, tu mi hai detto che non avevamo scelta e dovevamo continuare a correre […]».