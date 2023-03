Bullone in un panino: tragedia sfiorata per un bambino a Milano, la segnalazione di una mamma

Bullone in un panino: tragedia sfiorata per un bambino a Milano, la segnalazi...

Lo spiacevole evento è stato segnalato via social da una donna preoccupata per l'incolumità del figlio

Milano Ristorazione nei guai: nelle scorse ore un bambino che frequenta la quinta elementare della scuola Rinnovata Pizzigoni di Milano, in zona Ghisolfa, ha trovato una brutta (e pericolosa) sorpresa all’interno del suo pasto.

Un bullone dentro al panino

Il fattaccio, che per fortuna non ha avuto conseguenze negative di sorta sul piccolo, è avvenuto lo scorso 15 marzo.

Milano Ristorazione aveva fornito al bambino il pranzo al sacco per una gita fuori porta in giro per la città, visto che nel corso della giornata per lui e i suoi compagni non sarebbe stato previsto il rientro per l’ora di pranzo.

Nel menù offerto dall’organizzazione c’era per l’appunto anche un panino con prosciutto e formaggio e, nel caso del piccolo in questione, con un ingrediente indesiderato, un bullone di metallo.

La segnalazione del bambino e della rappresentante degli studenti

Fortunatamente il bambino si è accorto subito dell’oggetto e ha segnalato il fatto ai suoi insegnanti. La reazione dei docenti è stata rapida e tutti i panini sono stati ritirati.

A segnalare lo spiacevole fatto è stata Lucie Bubnikova, uno dei genitori rappresentanti di classe. L’ipotesi è che il macchinario addetto alla preparazione dei panini abbia avuto un malfunzionamento che potrebbe aver causato il distacco dell’oggetto.

Dura la reazione della vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo, che a proposito ha dichiarato:

L’unità di controllo del Comune ha richiesto a Milano Ristorazione una relazione dettagliata su quanto accaduto, analogo approfondimento verrà fatto su tutta la filiera che ha portato alla consegna del panino nel sacchetto gita, perché evidentemente è inaccettabile che ci sia non solo un corpo estraneo in un alimento, ma addirittura un bullone.

Milano Ristorazione si è attivata repentinamente

In men che non si dica, alla luce della gravità dei fatti, l’azienda si è subito attivata con tutte le verifiche del caso. Milano Ristorazione è attualmente al lavoro per una verifica straordinaria all’interno dello stabilimento che produce il pane che le viene consegnato e ha aperto una contestazione nel merito della questione. Le verifiche sono in corso e se ne attendono i risultati.