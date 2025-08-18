Il caldo torrido delle ultime settimane ha le ore contate un pò su tutta la nostra Penisola, è infatti in arrivo una burrasca che potrebbe anche significare la fine dell’estate. Ma ecco le previsioni meteo aggiornate.

Burrasca in arrivo, segna la fine dell’estate?

Su tutta Italia sono state due settimana roventi per l’arrivo dell’anticiclone africano Caronte, con temperature che hanno sfiorato, se non superato, in 40 gradi in alcune zone.

Ma ecco che le cose stanno per cambiare e su tutta la Penisola è tempo di dire addio al caldo. Ma quindi, l’estate è finita? A partire da mercoledì sono previste correnti instabili in arrivo dal Nord Europa che porteranno la cosiddetta burrasca di fine Agosto. Piogge, temporali e nubifragi si abbatteranno sull’Italia portando con sé anche un brusco calo delle temperature da Nord a Sud. Ma adesso vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Meteo, le previsioni della settimana

Come abbiamo visto sull’Italia stanno arrivando le correnti instabili dal Nord Europa che porteranno a un drastico cambiamento del tempo. Ma vediamo insieme le previsioni per la settimana. Oggi, lunedì 18, la penisola sarà caratterizzata da cielo nuvoloso, con piogge e temporali su Marche ed Emilia-Romagna, mentre la giornata di martedì prevede ampie schiarite un pò ovunque. Mercoledì sarà la giornata più critica, con temporali e nubifragi al Centro-Nord, mentre al Sud ci sarà bel tempo. Se al Centro-Nord ci sarà un calo delle temperature, al Sud farà ancora caldo anche se sarà più sopportabile.