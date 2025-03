Bus in fiamme nel trevigiano: il sorprendente gesto dell'autista

Bus in fiamme nel trevigiano: il sorprendente gesto dell'autista

Momenti di paura questa mattina, 18 marzo 2025, quando un bus di linea ha preso fuoco a Cappella Maggiore, a Treviso. Tutti salvi grazie al coraggio dell’autista. Ecco cosa ha fatto.

Bus in fiamme nel trevigiano

In via Anzano a Cappella Maggiore, nel trevigiano, questa mattina attorno alle ore 7.30, un bus di linea ha preso improvvisamente fuoco. Il bus, della linea 32 di Mom, in pochi secondi era avvolto dalle fiamme. Sul posto sono interventi subito i Vigili del Fuoco che sono riusciti rapidamente ad avere ragione delle fiamme, anche se gran parte del mezzo è andato distrutto. L’incendio, inoltre, ha causato danni anche al manto stradale e ai cavi dell’alimentazione pubblica. A bordo c’erano una ventina di persone, che si sono salvate grazie all’autista. Ecco cosa ha fatto.

Bus avvolto dalle fiamme: l’incredibile gesto dell’autista

Sul bus che ha improvvisamente preso fuoco a Cappella Maggiore c’erano almeno una ventina di passeggeri, tra cui anche diversi studenti. L’autista del mezzo, appena si è accorto della presenza di fumo e fiamme provenienti dal vano motore, ha prontamente fermato il mezzo e aperto subito tutte le porte, permettendo ai passeggeri di mettersi subito in salvo. Ancora non si conoscono le cause dell’incendio, Mom ha annunciato di aver avviato un’indagine interna.