Cadavere di un anziano nascosto in casa per 10 mesi: indagato il figlio

Cadavere di un anziano nascosto in casa per 10 mesi: indagato il figlio

Cadavere di un anziano nascosto in casa per 10 mesi: indagato il figlio

Il corpo dell’84enne Antonio Caracciolo era stato trovato senza vita nella sua abitazione di Corigliano d’Otranto la settimana scorsa. Secondo quanto emerso dalle indagini, pare che l’uomo fosse morto da mesi e che il figlio Roberto abbia nascosto la sua salma per tutto questo tempo.

Cadavere di un 84enne nascosto per mesi in casa: il figlio è indagato

Oltre alle accuse di occultamento di cadavere, adesso, per il 54enne pugliese potrebbe scattare anche l’accusa per omicidio. Roberto, per il momento, non ha fornito ulteriori dettagli e si è chiuso nel silenzio. Sul corpo di Antonio non sono stati rilevati segni di violenza.

La segnalazione dei vicini di casa

Erano mesi che le autorità provavano a contattare, senza successo, Antonio Caracciolo, a causa di una pensilina pericolante che doveva essere sistemata a casa sua. Ogni volta che bussavano alla sua porta, però, gli agenti non ricevevano risposta. Sono stati alcuni vicini di casa a insospettirsi per la presunta e prolungata assenza dell’84enne: “Non si vedeva in paese da dicembre del 2021 e non si sentiva più alcun rumore giungere da quella casa.” Secondo gli inquirenti, il figlio Roberto aveva voluto nascondere il cadavere per poter beneficiare della pensione del padre.