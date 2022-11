Cadaveri di 4 studenti trovati in un appartamento nell'università: si indaga per omicidio e la cittadina in Idaho di Mosca è sotto la cappa della paura

Negli Usa i cadaveri di 4 studenti sono stati trovati in un appartamento nell’università: si indaga per omicidio dopo la macabra scoperta che è stata fatta all’interno di una università nell’Idaho, nella cittadina di Mosca. La polizia di è intervenuta sul posto perché era giunta in centrale una richiesta di aiuto per soccorrere una “persona priva di sensi”.

Cadaveri di 4 studenti in un appartamento

Poi però gli agenti sono arrivati sul posto e non hanno trovato una persona svenuta ma quattro morte. Le autorità non hanno escluso che possa trattarsi di omicidio tuttavia gli inquirenti non hanno rilasciato ulteriori dettagli. I media fanno sapere intanto che le informazioni in possesso delle forze dell’ordine saranno “rese pubbliche solo dopo che le famiglie degli studenti saranno state informate”.

Nessun cenno sull’identità delle vittime

Non è un caso infatti che non siano ancora trapelati particolari sull’identità delle quattro vittime, anche se è certo che fossero iscritte all’università. Pare che la morte sia avvenuta nel corso della giornata di ieri, domenica 13 novembre. E l’autore delle telefonata? Anche su quello si indaga, il tutto mentre l’ateneo dell’Idaho ha inviato una nota a tutti gli studenti del campus chiedendo loro di “fare attenzione e di non trattenersi fuori dalle residenze per più tempo del necessario.

L’Ateneo ha inoltre chiesto ai ragazzi di rimanere vigili e di segnalare qualunque problematica a insegnanti e forze dell’ordine”.